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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Hud อายาห์ 16
Hud
16
11:16
اولايك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَـٰطِلٌۭ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٦
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱶ
ٱلَّذِينَ
ﱷ
لَيۡسَ
ﱸ
لَهُمۡ
ﱹ
فِي
ﱺ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱻ
إِلَّا
ﱼ
ٱلنَّارُۖ
ﱽﱾ
وَحَبِطَ
ﱿ
مَا
ﲀ
صَنَعُواْ
ﲁ
فِيهَا
ﲂ
وَبَٰطِلٞ
ﲃ
مَّا
ﲄ
كَانُواْ
ﲅ
يَعۡمَلُونَ
ﲆ
١٦
ﲇ
[16] ชนเหล่านั้น พวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนอันใดในโลกอาคิเราะฮฺ นอกจากไฟนรกและสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติไว้ในโลกดุนยาก็จะไร้ผลและสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะสูญเสียไป
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