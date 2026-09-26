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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 85
Ghafir
85
40:85
فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ٨٥
فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٥
فَلَمۡ
ﲺ
يَكُ
ﲻ
يَنفَعُهُمۡ
ﲼ
إِيمَٰنُهُمۡ
ﲽ
لَمَّا
ﲾ
رَأَوۡاْ
ﲿ
بَأۡسَنَاۖ
ﳀﳁ
سُنَّتَ
ﳂ
ٱللَّهِ
ﳃ
ٱلَّتِي
ﳄ
قَدۡ
ﳅ
خَلَتۡ
ﳆ
فِي
ﳇ
عِبَادِهِۦۖ
ﳈﳉ
وَخَسِرَ
ﳊ
هُنَالِكَ
ﳋ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﳌ
٨٥
ﳍ
[85] แต่การศรัทธาของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาเลยในเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษอย่างหนักของเรานี่คือแนวทางของอัลลอฮฺที่ได้มีมาแต่ในอดีตในปวงบ่าวของพระองค์ และขณะนั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ได้ขาดทุนอย่างย่อยยับ
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