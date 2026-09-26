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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 84
Ghafir
84
40:84
فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ٨٤
فَلَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ٨٤
فَلَمَّا
ﲭ
رَأَوۡاْ
ﲮ
بَأۡسَنَا
ﲯ
قَالُوٓاْ
ﲰ
ءَامَنَّا
ﲱ
بِٱللَّهِ
ﲲ
وَحۡدَهُۥ
ﲳ
وَكَفَرۡنَا
ﲴ
بِمَا
ﲵ
كُنَّا
ﲶ
بِهِۦ
ﲷ
مُشۡرِكِينَ
ﲸ
٨٤
ﲹ
[84] ครั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษอย่างหนักของเรา พวกเขาก็กล่าวว่า เราศรัทธาต่ออัลลอฮฺองค์เดียว และเราปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งที่เราเคยตั้งภาคีต่อพระองค์
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