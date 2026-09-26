[ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ] ئایا كافرانی قوڕهیش بهسهر زهویدا نهگهڕاون تا تهماشای سهرهنجامی ئوممهتانی پێشتر بكهن كه خوای گهوره چۆن لهناوی بردوون [ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ ] كه ئهوان ژمارهیان لهمان زۆرتر بوو [ وَأَشَدَّ قُوَّةً ] وه زۆر لهمان بههێزتر بوون [ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ ] وه سهر زهویشیان ئاوهدان كردبووهوه به جۆرهها كۆشك و تهلاری گهوره [ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) ] بهڵام كاتێك كه سزای خوای گهوره هات ئهوانهی كه دروستیان كردبوو به دهستیان هێنابوو هیچی سوودی پێ نهگهیاندن.