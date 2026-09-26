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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 81
Ghafir
81
40:81
ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون ٨١
وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَأَىَّ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ٨١
وَيُرِيكُمۡ
ﱻ
ءَايَٰتِهِۦ
ﱼ
فَأَيَّ
ﱽ
ءَايَٰتِ
ﱾ
ٱللَّهِ
ﱿ
تُنكِرُونَ
ﲀ
٨١
ﲁ
[81] และพระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณต่าง ๆ ของพระองค์ดังนั้น ด้วยสัญญาณต่าง ๆ ของอัลลอฮฺอันใดเล่าที่พวกเจ้าปฏิเสธ
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Tafsir Fathul Majid
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