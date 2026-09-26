Каждое из Божьих знамений свидетельствует о том, что только Всевышний Аллах обладает прекрасными именами и совершенными качествами. Знамения, которые люди наблюдают в самих себе и вокруг себя, также являются одной из величайших милостей Аллаха. Он явил людям эти знамения для того, чтобы они познали своего Господа, возблагодарили Его и лучше поминали Его. Какое из Его знамений вы не хотите признавать? Вам хорошо известно, что все эти знамения показаны Всевышним Аллахом. Вам также известно, что все окружающие вас щедроты ниспосланы Им. Вы не можете отрицать этого и не можете отвернуться от истины. Более того, если вы обладаете здравым рассудком, то обязаны исправно повиноваться Аллаху и посвятить свою жизнь служению Ему одному.