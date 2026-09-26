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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 80
Ghafir
80
40:80
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ٨٠
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَلِتَبْلُغُوا۟ عَلَيْهَا حَاجَةًۭ فِى صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٨٠
وَلَكُمۡ
ﱮ
فِيهَا
ﱯ
مَنَٰفِعُ
ﱰ
وَلِتَبۡلُغُواْ
ﱱ
عَلَيۡهَا
ﱲ
حَاجَةٗ
ﱳ
فِي
ﱴ
صُدُورِكُمۡ
ﱵ
وَعَلَيۡهَا
ﱶ
وَعَلَى
ﱷ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱸ
تُحۡمَلُونَ
ﱹ
٨٠
ﱺ
[80] และสำหรับพวกเจ้าในตัวมันนั้นมีประโยชน์มากหลาย และเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่ความประสงค์ที่มีอยู่ในทรวงอกของพวกเจ้า และพวกเจ้าบรรทุกบนหลังมันเช่นเดียวกับใช้บรรทุกบนเรือ
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