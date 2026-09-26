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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 78
Ghafir
78
40:78
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي باية الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ٧٨
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًۭا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٨
وَلَقَدۡ
ﱁ
أَرۡسَلۡنَا
ﱂ
رُسُلٗا
ﱃ
مِّن
ﱄ
قَبۡلِكَ
ﱅ
مِنۡهُم
ﱆ
مَّن
ﱇ
قَصَصۡنَا
ﱈ
عَلَيۡكَ
ﱉ
وَمِنۡهُم
ﱊ
مَّن
ﱋ
لَّمۡ
ﱌ
نَقۡصُصۡ
ﱍ
عَلَيۡكَۗ
ﱎﱏ
وَمَا
ﱐ
كَانَ
ﱑ
لِرَسُولٍ
ﱒ
أَن
ﱓ
يَأۡتِيَ
ﱔ
بِـَٔايَةٍ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
بِإِذۡنِ
ﱗ
ٱللَّهِۚ
ﱘﱙ
فَإِذَا
ﱚ
جَآءَ
ﱛ
أَمۡرُ
ﱜ
ٱللَّهِ
ﱝ
قُضِيَ
ﱞ
بِٱلۡحَقِّ
ﱟ
وَخَسِرَ
ﱠ
هُنَالِكَ
ﱡ
ٱلۡمُبۡطِلُونَ
ﱢ
٧٨
ﱣ
[78] และโดยแน่นอน เราได้ส่งบรรดารอซูลมาก่อนหน้าเจ้าบางคนในหมู่พวกเขามีผู้ที่เราบอกเล่าแก่เจ้า และบางคนในหมู่พวกเขามีผู้ที่เรามิได้บอกเล่าแก่เจ้า และไม่บังควรแก่รอซูลที่จะนำสัญญาณใด ๆ มาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ ดังนั้นเมื่อพระบัญชาของอัลลอฮฺมาถึงเรื่องนั้นก็จะถูกตัดสินด้วยความยุติธรรม และขณะนั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จก็จะขาดทุนอย่างย่อยยับ
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