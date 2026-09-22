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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 73
Ghafir
73
40:73
ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون ٧٣
ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ٧٣
ثُمَّ
ﲔ
قِيلَ
ﲕ
لَهُمۡ
ﲖ
أَيۡنَ
ﲗ
مَا
ﲘ
كُنتُمۡ
ﲙ
تُشۡرِكُونَ
ﲚ
٧٣
ﲛ
[73] แล้วจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า ไหนเล่าสิ่งที่พวกเจ้าตั้งภาคี
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Tafsir Fathul Majid
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