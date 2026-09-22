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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 72
Ghafir
72
40:72
في الحميم ثم في النار يسجرون ٧٢
فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ٧٢
فِي
ﲍ
ٱلۡحَمِيمِ
ﲎ
ثُمَّ
ﲏ
فِي
ﲐ
ٱلنَّارِ
ﲑ
يُسۡجَرُونَ
ﲒ
٧٢
ﲓ
[72] ในน้ำเดือดพล่าน แล้วในไฟนรกพวกเขาจะถูกเผาไหม้
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