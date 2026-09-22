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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 69
Ghafir
69
40:69
الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله انى يصرفون ٦٩
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ٦٩
أَلَمۡ
ﱰ
تَرَ
ﱱ
إِلَى
ﱲ
ٱلَّذِينَ
ﱳ
يُجَٰدِلُونَ
ﱴ
فِيٓ
ﱵ
ءَايَٰتِ
ﱶ
ٱللَّهِ
ﱷ
أَنَّىٰ
ﱸ
يُصۡرَفُونَ
ﱹ
٦٩
ﱺ
[69] เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่า บรรดาผู้ที่โต้เถียงในอายาตของอัลลอฮฺ (อัลกุรอาน) พวกเขาถูกให้หันเหออกไปอย่างไร
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