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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 64
Ghafir
64
40:64
الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذالكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ٦٤
ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًۭا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءًۭ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦٤
ٱللَّهُ
ﲈ
ٱلَّذِي
ﲉ
جَعَلَ
ﲊ
لَكُمُ
ﲋ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲌ
قَرَارٗا
ﲍ
وَٱلسَّمَآءَ
ﲎ
بِنَآءٗ
ﲏ
وَصَوَّرَكُمۡ
ﲐ
فَأَحۡسَنَ
ﲑ
صُوَرَكُمۡ
ﲒ
وَرَزَقَكُم
ﲓ
مِّنَ
ﲔ
ٱلطَّيِّبَٰتِۚ
ﲕﲖ
ذَٰلِكُمُ
ﲗ
ٱللَّهُ
ﲘ
رَبُّكُمۡۖ
ﲙﲚ
فَتَبَارَكَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
رَبُّ
ﲝ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲞ
٦٤
ﲟ
[64] อัลลอฮฺคือผู้ทรงทำให้แผ่นดินนี้เป็นที่พำนักแก่พวกเจ้า และชั้นฟ้าเป็นเพดานมั่นคง และทรงทำให้พวกเจ้าเป็นรูปร่าง และทรงทำให้รูปร่างของพวกเจ้าสวยงาม และทรงประทานปัจจัยยังชีพจากสิ่งที่ดี ๆ แก่พวกเจ้า นั่นคืออัลลอฮฺ พระเจ้าของพวกเจ้า ดังนั้นอัลลอฮฺพระเจ้าแห่งสากลโลกทรงจำเริญยิ่ง
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