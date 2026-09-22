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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 61
Ghafir
61
40:61
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٦١
ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٦١
ٱللَّهُ
ﱜ
ٱلَّذِي
ﱝ
جَعَلَ
ﱞ
لَكُمُ
ﱟ
ٱلَّيۡلَ
ﱠ
لِتَسۡكُنُواْ
ﱡ
فِيهِ
ﱢ
وَٱلنَّهَارَ
ﱣ
مُبۡصِرًاۚ
ﱤﱥ
إِنَّ
ﱦ
ٱللَّهَ
ﱧ
لَذُو
ﱨ
فَضۡلٍ
ﱩ
عَلَى
ﱪ
ٱلنَّاسِ
ﱫ
وَلَٰكِنَّ
ﱬ
أَكۡثَرَ
ﱭ
ٱلنَّاسِ
ﱮ
لَا
ﱯ
يَشۡكُرُونَ
ﱰ
٦١
ﱱ
[61] อัลลอฮฺผู้ทรงบันดาลกลางคืนให้แก่พวกเจ้า เพื่อจะได้พักผ่อนในเวลาของมัน และกลางวันเพื่อจะได้มองเห็น แท้จริงอัลลอฮฺเป็นเจ้าของความโปรดปรานแก่ปวงมนุษย์ แต่ว่าส่วนมากของมนุษย์ไม่ขอบคุณ
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