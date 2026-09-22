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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 60
Ghafir
60
40:60
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ٦٠
وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠
وَقَالَ
ﱍ
رَبُّكُمُ
ﱎ
ٱدۡعُونِيٓ
ﱏ
أَسۡتَجِبۡ
ﱐ
لَكُمۡۚ
ﱑﱒ
إِنَّ
ﱓ
ٱلَّذِينَ
ﱔ
يَسۡتَكۡبِرُونَ
ﱕ
عَنۡ
ﱖ
عِبَادَتِي
ﱗ
سَيَدۡخُلُونَ
ﱘ
جَهَنَّمَ
ﱙ
دَاخِرِينَ
ﱚ
٦٠
ﱛ
[60] และพระเจ้าของพวกเจ้าตรัสว่า จงวิงวอนขอต่อข้า ข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้า ส่วนบรรดาผู้โอหังต่อการเคารพภักดีแก่ข้านั้น จะเข้าไปอยู่ในนรกอย่างต่ำต้อย
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