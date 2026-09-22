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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 58
Ghafir
58
40:58
وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ٥٨
وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَلَا ٱلْمُسِىٓءُ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٥٨
وَمَا
ﲯ
يَسۡتَوِي
ﲰ
ٱلۡأَعۡمَىٰ
ﲱ
وَٱلۡبَصِيرُ
ﲲ
وَٱلَّذِينَ
ﲳ
ءَامَنُواْ
ﲴ
وَعَمِلُواْ
ﲵ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲶ
وَلَا
ﲷ
ٱلۡمُسِيٓءُۚ
ﲸﲹ
قَلِيلٗا
ﲺ
مَّا
ﲻ
تَتَذَكَّرُونَ
ﲼ
٥٨
ﲽ
[58] และคนตาบอดกับคนตาดีนั้นย่อมไม่เท่าเทียมกัน และบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายกับพวกกระทำความชั่วก็ไม่เท่าเทียมเช่นกัน เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าจะใคร่ครวญ
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