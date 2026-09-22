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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 53
Ghafir
53
40:53
ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسراييل الكتاب ٥٣
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٥٣
وَلَقَدۡ
ﱭ
ءَاتَيۡنَا
ﱮ
مُوسَى
ﱯ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱰ
وَأَوۡرَثۡنَا
ﱱ
بَنِيٓ
ﱲ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱳ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱴ
٥٣
ﱵ
[53] และโดยแน่นอนเราได้ประทานการชี้นำทางแก่มูซา และเราได้ให้มรดกแก่วงศ์วานของอิสรออีล คือคัมภีร์
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