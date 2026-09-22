[ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ] فریشتهكانیش پێیان ئهلێن: ئایا پێغهمبهرانی ئێوه به بهڵگهی ڕوون و ئاشكراوه بۆ لاتان نههاتن؟ [ قَالُوا بَلَى ] ئهلێن: بهلێ هاتن و بهڵگهیان بهسهرماندا جێگیر كردو پهیامی خوای گهورهیان پێگهیاندین [ قَالُوا فَادْعُوا ] فریشتهكانیش پێیان ئهلێن: دهی كهواته ئێوه خۆتان داوا بكهن ئێمه داواتان بۆ ناكهین و لێتان بهرین [ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (٥٠) ] وه دوعاو بانگكردنی كافرانیش له هیچ شتێكدا نیه تهنها له فهوتاندن و بهتاڵیدا نهبێت، واته: وهڵام نادرێنهوه