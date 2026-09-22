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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 44
Ghafir
44
40:44
فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ٤٤
فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ٤٤
فَسَتَذۡكُرُونَ
ﱳ
مَآ
ﱴ
أَقُولُ
ﱵ
لَكُمۡۚ
ﱶﱷ
وَأُفَوِّضُ
ﱸ
أَمۡرِيٓ
ﱹ
إِلَى
ﱺ
ٱللَّهِۚ
ﱻﱼ
إِنَّ
ﱽ
ٱللَّهَ
ﱾ
بَصِيرُۢ
ﱿ
بِٱلۡعِبَادِ
ﲀ
٤٤
ﲁ
[44] ดังนั้น พวกท่านจะต้องระลึกถึงสิ่งที่ฉันได้กล่าวแก่พวกท่าน และฉันขอมอบภารกิจของฉันแด่อัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺทรงเป็นผู้เฝ้าดูปวงบ่าว
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