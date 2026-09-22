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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 37
Ghafir
37
40:37
اسباب السماوات فاطلع الى الاه موسى واني لاظنه كاذبا وكذالك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب ٣٧
أَسْبَـٰبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَـٰذِبًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِى تَبَابٍۢ ٣٧
أَسۡبَٰبَ
ﲆ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲇ
فَأَطَّلِعَ
ﲈ
إِلَىٰٓ
ﲉ
إِلَٰهِ
ﲊ
مُوسَىٰ
ﲋ
وَإِنِّي
ﲌ
لَأَظُنُّهُۥ
ﲍ
كَٰذِبٗاۚ
ﲎﲏ
وَكَذَٰلِكَ
ﲐ
زُيِّنَ
ﲑ
لِفِرۡعَوۡنَ
ﲒ
سُوٓءُ
ﲓ
عَمَلِهِۦ
ﲔ
وَصُدَّ
ﲕ
عَنِ
ﲖ
ٱلسَّبِيلِۚ
ﲗﲘ
وَمَا
ﲙ
كَيۡدُ
ﲚ
فِرۡعَوۡنَ
ﲛ
إِلَّا
ﲜ
فِي
ﲝ
تَبَابٖ
ﲞ
٣٧
ﲟ
[37] ทางที่จะขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าทั้งหลาย เพื่อฉันจะได้เห็นพระเจ้าของมูซา และแท้จริงฉันคิดอย่างแน่ใจแล้วว่าเขาเป็นคนโกหก เช่นนั้นแหละ การงานที่ชั่วช้าของเขาได้ถูกทำให้เพริศแพร้วแก่ฟิรเอานฺ และเขาถูกปิดกั้นจากแนวทาง (ของอัลลอฮฺ) และแผนการของฟิรเอานฺนั้นมิใช่อื่น นอกจากอยู่ในความหายนะ
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