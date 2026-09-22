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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ghafir อายาห์ 29
Ghafir
29
40:29
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد ٢٩
يَـٰقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَـٰهِرِينَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٢٩
يَٰقَوۡمِ
ﲎ
لَكُمُ
ﲏ
ٱلۡمُلۡكُ
ﲐ
ٱلۡيَوۡمَ
ﲑ
ظَٰهِرِينَ
ﲒ
فِي
ﲓ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲔ
فَمَن
ﲕ
يَنصُرُنَا
ﲖ
مِنۢ
ﲗ
بَأۡسِ
ﲘ
ٱللَّهِ
ﲙ
إِن
ﲚ
جَآءَنَاۚ
ﲛﲜ
قَالَ
ﲝ
فِرۡعَوۡنُ
ﲞ
مَآ
ﲟ
أُرِيكُمۡ
ﲠ
إِلَّا
ﲡ
مَآ
ﲢ
أَرَىٰ
ﲣ
وَمَآ
ﲤ
أَهۡدِيكُمۡ
ﲥ
إِلَّا
ﲦ
سَبِيلَ
ﲧ
ٱلرَّشَادِ
ﲨ
٢٩
ﲩ
[29] โอ้ หมู่ชนของฉันเอ๋ย วันนี้อำนาจการปกครองเป็นของพวกท่าน เป็นผู้อยู่เบื้องบนในแผ่นดิน (อียิปต์) แล้วใครเล่าจะช่วยเหลือเราจากการลงโทษของอัลลอฮฺ หากมันได้เกิดขึ้นแก่เรา ฟิรเอานฺ กล่าวว่า ฉันมิได้ชี้นำพวกท่าน เว้นแต่สิ่งที่ฉันเห็นว่ามันถูกต้อง เท่านั้นและฉันมิได้ชี้แนะทางแก่พวกท่าน เว้นแต่ทางที่เป็นสัจธรรมเท่านั้น
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