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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 7
Fussilat
7
41:7
الذين لا يوتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون ٧
ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٧
ٱلَّذِينَ
ﱼ
لَا
ﱽ
يُؤۡتُونَ
ﱾ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﱿ
وَهُم
ﲀ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
ﲁ
هُمۡ
ﲂ
كَٰفِرُونَ
ﲃ
٧
ﲄ
[7] บรรดาผู้ไม่จ่ายซะกาต และพวกเขาคือพวกปฏิเสธศรัทธาต่อวันปรโลก
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