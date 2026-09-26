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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 5
Fussilat
5
41:5
وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون ٥
وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍۢ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِىٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌۭ وَمِنۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌۭ فَٱعْمَلْ إِنَّنَا عَـٰمِلُونَ ٥
وَقَالُواْ
ﱘ
قُلُوبُنَا
ﱙ
فِيٓ
ﱚ
أَكِنَّةٖ
ﱛ
مِّمَّا
ﱜ
تَدۡعُونَآ
ﱝ
إِلَيۡهِ
ﱞ
وَفِيٓ
ﱟ
ءَاذَانِنَا
ﱠ
وَقۡرٞ
ﱡ
وَمِنۢ
ﱢ
بَيۡنِنَا
ﱣ
وَبَيۡنِكَ
ﱤ
حِجَابٞ
ﱥ
فَٱعۡمَلۡ
ﱦ
إِنَّنَا
ﱧ
عَٰمِلُونَ
ﱨ
٥
ﱩ
[5] และพวกเขากล่าวว่า หัวใจของเราอยู่ในที่ปกปิดจากสิ่งที่พวกท่านเชิญชวนเราไปสู่สิ่งนั้น และในหูของเราก็หนวก และระหว่างเรากับท่านก็มีม่านกั้นอยู่ ดังนั้นท่านจงทำ (สิ่งที่ท่านพึงกระทำ) เถิด สำหรับพวกเราก็จะทำ (ตามที่เราต้องการจะกระทำ)
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