Благодеяния и повиновение, совершенные ради того, чтобы снискать благосклонность Аллаха, не равны грехам и ослушанию, которые вызывают Его гнев. Добродетель и злодеяния - не одно и то же. Их сущность, их проявления и воздаяние за них - не одно и то же. Всевышний сказал: «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» (55:60). Затем Господь упомянул об особой форме добродетели, которая занимает важное место в религии Аллаха. Это - умение отвечать добром на зло. Если кто-либо из людей сказал или сделал тебе нечто плохое, то ответь ему добром, особенно, если это - твой родственник, знакомый или иной человек, перед которым твои обязанности велики. Если он порвал с тобой, то помирись с ним; если он обидел тебя, то прости его; если он дурно отозвался о тебе в твоем присутствии или без тебя, то не отвечай ему тем же, а будь вежлив и снисходителен к нему; если он избегает тебя и не желает разговаривать с тобой, то скажи ему доброе слово и не упускай случая поздороваться с ним. Воистину, если ты отринешь зло добром, то обретешь великое благо, и тогда даже твой супостат станет относиться к тебе так, как нежно любящий родственник.