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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 33
Fussilat
33
41:33
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ٣٣
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًۭا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٣
وَمَنۡ
ﱬ
أَحۡسَنُ
ﱭ
قَوۡلٗا
ﱮ
مِّمَّن
ﱯ
دَعَآ
ﱰ
إِلَى
ﱱ
ٱللَّهِ
ﱲ
وَعَمِلَ
ﱳ
صَٰلِحٗا
ﱴ
وَقَالَ
ﱵ
إِنَّنِي
ﱶ
مِنَ
ﱷ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱸ
٣٣
ﱹ
[33] และผู้ใดเล่าจะมีคำพูดที่ดีเลิศยิ่งไปกว่าผู้เชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺ และเขาปฏิบัติงานที่ดี และกล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้นอบน้อม
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