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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 32
Fussilat
32
41:32
نزلا من غفور رحيم ٣٢
نُزُلًۭا مِّنْ غَفُورٍۢ رَّحِيمٍۢ ٣٢
نُزُلٗا
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
غَفُورٖ
ﱩ
رَّحِيمٖ
ﱪ
٣٢
ﱫ
[32] เป็นการต้อนรับด้วยความเมตตาจากพระผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ
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