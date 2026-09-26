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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 3
Fussilat
3
41:3
كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ٣
كِتَـٰبٌۭ فُصِّلَتْ ءَايَـٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا لِّقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٣
كِتَٰبٞ
ﱈ
فُصِّلَتۡ
ﱉ
ءَايَٰتُهُۥ
ﱊ
قُرۡءَانًا
ﱋ
عَرَبِيّٗا
ﱌ
لِّقَوۡمٖ
ﱍ
يَعۡلَمُونَ
ﱎ
٣
ﱏ
[3] คัมภีร์ซึ่งอายาตทั้งหลายได้ให้คำอธิบายไว้อย่างละเอียดเป็นอัลกุรอานภาษาอาหรับสำหรับหมู่ชนผู้มีความรู้
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