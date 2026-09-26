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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 26
Fussilat
26
41:26
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهاذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ٢٦
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ٢٦
وَقَالَ
ﲞ
ٱلَّذِينَ
ﲟ
كَفَرُواْ
ﲠ
لَا
ﲡ
تَسۡمَعُواْ
ﲢ
لِهَٰذَا
ﲣ
ٱلۡقُرۡءَانِ
ﲤ
وَٱلۡغَوۡاْ
ﲥ
فِيهِ
ﲦ
لَعَلَّكُمۡ
ﲧ
تَغۡلِبُونَ
ﲨ
٢٦
ﲩ
[26] และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวว่า พวกท่านอย่าฟังอัลกุรอานนี้ แต่จงทำเสียงอึกทึกในขณะนั้น หวังว่าพวกท่านจะมีชัยชนะ
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Tafsir Fathul Majid
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