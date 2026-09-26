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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 20
Fussilat
20
41:20
حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ٢٠
حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَـٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٢٠
حَتَّىٰٓ
ﳊ
إِذَا
ﳋ
مَا
ﳌ
جَآءُوهَا
ﳍ
شَهِدَ
ﳎ
عَلَيۡهِمۡ
ﳏ
سَمۡعُهُمۡ
ﳐ
وَأَبۡصَٰرُهُمۡ
ﳑ
وَجُلُودُهُم
ﳒ
بِمَا
ﳓ
كَانُواْ
ﳔ
يَعۡمَلُونَ
ﳕ
٢٠
ﳖ
[20] จนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงนรก หูของพวกเขา และตาของพวกเขาและผิวหนังของพวกเขาก็จะเป็นพยานคัดค้านพวกเขาตามที่พวกเขาได้กระทำไว้
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