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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 19
Fussilat
19
41:19
ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون ١٩
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩
وَيَوۡمَ
ﳁ
يُحۡشَرُ
ﳂ
أَعۡدَآءُ
ﳃ
ٱللَّهِ
ﳄ
إِلَى
ﳅ
ٱلنَّارِ
ﳆ
فَهُمۡ
ﳇ
يُوزَعُونَ
ﳈ
١٩
ﳉ
[19] และ (จงรำลึกถึง) วันหนึ่งซึ่งเมื่อเหล่าศัตรูของอัลลอฮฺจะถูกชุมนุมเข้าสู่ไฟนรกและ พวกเขาจะถูกจัดแถว ๆ
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