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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 18
Fussilat
18
41:18
ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ١٨
وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ١٨
وَنَجَّيۡنَا
ﲻ
ٱلَّذِينَ
ﲼ
ءَامَنُواْ
ﲽ
وَكَانُواْ
ﲾ
يَتَّقُونَ
ﲿ
١٨
ﳀ
[18] และเราได้ช่วยบรรดาผู้ศรัทธา และบรรดาผู้ยำเกรงให้รอดพ้น (จากการลงโทษนั้น)
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Tafsir Fathul Majid
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