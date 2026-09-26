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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 17
Fussilat
17
41:17
واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ١٧
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَـٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَـٰعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٧
وَأَمَّا
ﲬ
ثَمُودُ
ﲭ
فَهَدَيۡنَٰهُمۡ
ﲮ
فَٱسۡتَحَبُّواْ
ﲯ
ٱلۡعَمَىٰ
ﲰ
عَلَى
ﲱ
ٱلۡهُدَىٰ
ﲲ
فَأَخَذَتۡهُمۡ
ﲳ
صَٰعِقَةُ
ﲴ
ٱلۡعَذَابِ
ﲵ
ٱلۡهُونِ
ﲶ
بِمَا
ﲷ
كَانُواْ
ﲸ
يَكۡسِبُونَ
ﲹ
١٧
ﲺ
[17] และส่วนพวกซะมูดนั้นเราได้ชี้แนะทางให้แก่พวกเขา แต่พวกเขาชอบเลือกเอาการตาบอดมากกว่าการอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ดังนั้นความหายนะแห่งการลงโทษที่น่าอดสูก็ได้คร่าพวกเขาตามที่พวกเขาได้แสวงหาเอาไว้
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