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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 16
Fussilat
16
41:16
فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اخزى وهم لا ينصرون ١٦
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِىٓ أَيَّامٍۢ نَّحِسَاتٍۢ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١٦
فَأَرۡسَلۡنَا
ﲖ
عَلَيۡهِمۡ
ﲗ
رِيحٗا
ﲘ
صَرۡصَرٗا
ﲙ
فِيٓ
ﲚ
أَيَّامٖ
ﲛ
نَّحِسَاتٖ
ﲜ
لِّنُذِيقَهُمۡ
ﲝ
عَذَابَ
ﲞ
ٱلۡخِزۡيِ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲡ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲢﲣ
وَلَعَذَابُ
ﲤ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲥ
أَخۡزَىٰۖ
ﲦﲧ
وَهُمۡ
ﲨ
لَا
ﲩ
يُنصَرُونَ
ﲪ
١٦
ﲫ
[16] ดังนั้นเราได้ส่งลมพายุที่หนาวเหน็บ มีเสียงกึกก้องมายังพวกเขาในหลายวันแห่งความหายนะ เพื่อเราจะให้พวกเขาลิ้มการลงโทษอันน่าอับยศในชีวิตแห่งโลกนี้ และแน่นอนการลงโทษแห่งปรโลกนั้นย่อมอัปยศยิ่งกว่า และพวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ
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