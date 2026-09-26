ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 15
Fussilat
15
41:15
فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا باياتنا يجحدون ١٥
فَأَمَّا عَادٌۭ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةًۭ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ١٥
فَأَمَّا
ﱺ
عَادٞ
ﱻ
فَٱسۡتَكۡبَرُواْ
ﱼ
فِي
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱾ
بِغَيۡرِ
ﱿ
ٱلۡحَقِّ
ﲀ
وَقَالُواْ
ﲁ
مَنۡ
ﲂ
أَشَدُّ
ﲃ
مِنَّا
ﲄ
قُوَّةًۖ
ﲅﲆ
أَوَلَمۡ
ﲇ
يَرَوۡاْ
ﲈ
أَنَّ
ﲉ
ٱللَّهَ
ﲊ
ٱلَّذِي
ﲋ
خَلَقَهُمۡ
ﲌ
هُوَ
ﲍ
أَشَدُّ
ﲎ
مِنۡهُمۡ
ﲏ
قُوَّةٗۖ
ﲐﲑ
وَكَانُواْ
ﲒ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲓ
يَجۡحَدُونَ
ﲔ
١٥
ﲕ
[15] ส่วนพวกอ๊าดนั้น พวกเขาได้หยิ่งผยองในแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรม และพวกเขากล่าวว่า ผู้ใดจะมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเรา พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮฺผู้ทรงสร้างพวกเขานั้นทรงพลังเข้มแข็งกว่าพวกเขา แต่พวกเขาก็ยังคงปฏิเสธสัญญาณต่าง ๆ ของเรา
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน