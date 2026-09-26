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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 13
Fussilat
13
41:13
فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ١٣
فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَـٰعِقَةًۭ مِّثْلَ صَـٰعِقَةِ عَادٍۢ وَثَمُودَ ١٣
فَإِنۡ
ﱗ
أَعۡرَضُواْ
ﱘ
فَقُلۡ
ﱙ
أَنذَرۡتُكُمۡ
ﱚ
صَٰعِقَةٗ
ﱛ
مِّثۡلَ
ﱜ
صَٰعِقَةِ
ﱝ
عَادٖ
ﱞ
وَثَمُودَ
ﱟ
١٣
ﱠ
[13] แต่ถ้าพวกเขาผินหลังให้ ก็จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด)ว่า ฉันขอเตือนพวกท่าน (ให้ระลึก) ถึงความหายนะเยี่ยงความหายนะของพวกอ๊าดและพวกซะมูด
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Tafsir Fathul Majid
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