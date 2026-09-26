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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 11
Fussilat
11
41:11
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ايتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طايعين ١١
ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌۭ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًۭا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ١١
ثُمَّ
ﲰ
ٱسۡتَوَىٰٓ
ﲱ
إِلَى
ﲲ
ٱلسَّمَآءِ
ﲳ
وَهِيَ
ﲴ
دُخَانٞ
ﲵ
فَقَالَ
ﲶ
لَهَا
ﲷ
وَلِلۡأَرۡضِ
ﲸ
ٱئۡتِيَا
ﲹ
طَوۡعًا
ﲺ
أَوۡ
ﲻ
كَرۡهٗا
ﲼ
قَالَتَآ
ﲽ
أَتَيۡنَا
ﲾ
طَآئِعِينَ
ﲿ
١١
ﳀ
[11] แล้วพระองค์ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าขณะที่มันเป็นไอหมอก พระองค์จึงตรัสแก่ชั้นฟ้าและแผ่นดินว่า เจ้าทั้งสองจงมาจะโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม มันทั้งสองกล่าวว่า ข้าพระองค์มาอย่างเต็มใจแล้ว
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