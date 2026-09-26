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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Fussilat อายาห์ 10
Fussilat
10
41:10
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسايلين ١٠
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍۢ سَوَآءًۭ لِّلسَّآئِلِينَ ١٠
وَجَعَلَ
ﲠ
فِيهَا
ﲡ
رَوَٰسِيَ
ﲢ
مِن
ﲣ
فَوۡقِهَا
ﲤ
وَبَٰرَكَ
ﲥ
فِيهَا
ﲦ
وَقَدَّرَ
ﲧ
فِيهَآ
ﲨ
أَقۡوَٰتَهَا
ﲩ
فِيٓ
ﲪ
أَرۡبَعَةِ
ﲫ
أَيَّامٖ
ﲬ
سَوَآءٗ
ﲭ
لِّلسَّآئِلِينَ
ﲮ
١٠
ﲯ
[10] และใน (แผ่นดิน) นั้นพระองค์ทรงทำให้เทือกเขาตั้งมั่นอยู่บนมัน และทรงให้มีความจำเริญในนั้น และทรงกำหนดปัจจัยยังชีพของมันให้มีขึ้นในนั้นในระยะเวลา 4 วัน อย่างเท่าเทียมกันแก่บรรดาผู้ไต่ถาม
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