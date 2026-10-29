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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 9
At-Tur
9
52:9
يوم تمور السماء مورا ٩
يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًۭا ٩
يَوۡمَ
ﲪ
تَمُورُ
ﲫ
ٱلسَّمَآءُ
ﲬ
مَوۡرٗا
ﲭ
٩
ﲮ
[9] วันที่ชั้นฟ้าจะสั่นสะเทือนอย่างชุลมุนวุ่นวาย
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