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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 8
At-Tur
8
52:8
ما له من دافع ٨
مَّا لَهُۥ مِن دَافِعٍۢ ٨
مَّا
ﲥ
لَهُۥ
ﲦ
مِن
ﲧ
دَافِعٖ
ﲨ
٨
ﲩ
[8] ไม่มีผู้ใดจะเบี่ยงบ่ายมันได้
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