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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 6
At-Tur
6
52:6
والبحر المسجور ٦
وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ٦
وَٱلۡبَحۡرِ
ﲝ
ٱلۡمَسۡجُورِ
ﲞ
٦
ﲟ
[6] ขอสาบานต่อทะเลที่ลุกโชติช่วง (ในวันกิยามะฮฺ)
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