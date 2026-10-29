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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 49
At-Tur
49
52:49
ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ٤٩
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَـٰرَ ٱلنُّجُومِ ٤٩
وَمِنَ
ﳚ
ٱلَّيۡلِ
ﳛ
فَسَبِّحۡهُ
ﳜ
وَإِدۡبَٰرَ
ﳝ
ٱلنُّجُومِ
ﳞ
٤٩
ﳟ
[49] และส่วนหนึ่งของกลางคืน ก็จงแซ่ซ้องสดุดีพระองค์และเมื่อยามคล้อยลับของหมู่ดวงดาว
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