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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 46
At-Tur
46
52:46
يوم لا يغني عنهم كيدهم شييا ولا هم ينصرون ٤٦
يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًۭٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٦
يَوۡمَ
ﲹ
لَا
ﲺ
يُغۡنِي
ﲻ
عَنۡهُمۡ
ﲼ
كَيۡدُهُمۡ
ﲽ
شَيۡـٔٗا
ﲾ
وَلَا
ﲿ
هُمۡ
ﳀ
يُنصَرُونَ
ﳁ
٤٦
ﳂ
[46] วันซึ่งแผนการร้ายของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขา และพวกเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
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