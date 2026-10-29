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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 44
At-Tur
44
52:44
وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ٤٤
وَإِن يَرَوْا۟ كِسْفًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًۭا يَقُولُوا۟ سَحَابٌۭ مَّرْكُومٌۭ ٤٤
وَإِن
ﲧ
يَرَوۡاْ
ﲨ
كِسۡفٗا
ﲩ
مِّنَ
ﲪ
ٱلسَّمَآءِ
ﲫ
سَاقِطٗا
ﲬ
يَقُولُواْ
ﲭ
سَحَابٞ
ﲮ
مَّرۡكُومٞ
ﲯ
٤٤
ﲰ
[44] ครั้นเมื่อพวกเขาเห็นเศษชิ้นหนึ่งร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้า พวกเขาจะกล่าวว่ามันเป็นเพียงก้อนเมฆรวมตัว
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