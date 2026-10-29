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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 43
At-Tur
43
52:43
ام لهم الاه غير الله سبحان الله عما يشركون ٤٣
أَمْ لَهُمْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٣
أَمۡ
ﲜ
لَهُمۡ
ﲝ
إِلَٰهٌ
ﲞ
غَيۡرُ
ﲟ
ٱللَّهِۚ
ﲠﲡ
سُبۡحَٰنَ
ﲢ
ٱللَّهِ
ﲣ
عَمَّا
ﲤ
يُشۡرِكُونَ
ﲥ
٤٣
ﲦ
[43] หรือว่าพวกเขามีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺ มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี
ตัฟซีร
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