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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 42
At-Tur
42
52:42
ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ٤٢
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًۭا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٤٢
أَمۡ
ﲓ
يُرِيدُونَ
ﲔ
كَيۡدٗاۖ
ﲕﲖ
فَٱلَّذِينَ
ﲗ
كَفَرُواْ
ﲘ
هُمُ
ﲙ
ٱلۡمَكِيدُونَ
ﲚ
٤٢
ﲛ
[42] หรือว่าพวกเขาต้องการที่จะวางแผนร้าย แต่ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น พวกเขาต่างหากที่จะถูกวางแผนร้าย
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Tafsir Fathul Majid
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