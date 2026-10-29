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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 40
At-Tur
40
52:40
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٠
أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٠
أَمۡ
ﲅ
تَسۡـَٔلُهُمۡ
ﲆ
أَجۡرٗا
ﲇ
فَهُم
ﲈ
مِّن
ﲉ
مَّغۡرَمٖ
ﲊ
مُّثۡقَلُونَ
ﲋ
٤٠
ﲌ
[40] หรือว่าเจ้าขอค่าจ้างจากพวกเขา ดังนั้น พวกเขาจึงมีภาระหนี้อันหนัก
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Tafsir Fathul Majid
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