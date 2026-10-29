ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 4
At-Tur
4
52:4
والبيت المعمور ٤
وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ٤
وَٱلۡبَيۡتِ
ﲗ
ٱلۡمَعۡمُورِ
ﲘ
٤
ﲙ
[4] ขอสาบานต่ออาคารที่ถูกเยือนอย่างสม่ำเสมอ
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน