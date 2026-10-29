Это - неопровержимый довод в пользу истинности религии. Если человек признает его, то он обязан уверовать. Если же он отвергает его, то тем самым он отвергает не только веру, но и здравомыслие. А неверующие, которые отрицают единобожие и учение Посланника, по сути дела отрицают то, что их сотворил Аллах. Религия и здравый смысл утверждают, что объяснить происхождение человека можно только одним из трех предположений. Можно предположить, что люди появились на свет сами по себе. Их никто не создавал, и они возникли без постороннего вмешательства. Конечно же, это - явный абсурд. Можно также предположить, что они сами сотворили самих себя, но и такое невозможно. Трудно даже предположить, как можно сотворить самого себя. А если ни то, ни другое невозможно, то нам остается только признать существование Творца, которым является Всевышний Аллах. Каждый, кому становится ясна эта истина, непременно осознает и то, что только Аллах заслуживает поклонения Своих творений.