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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 33
At-Tur
33
52:33
ام يقولون تقوله بل لا يومنون ٣٣
أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ٣٣
أَمۡ
ﱋ
يَقُولُونَ
ﱌ
تَقَوَّلَهُۥۚ
ﱍﱎ
بَل
ﱏ
لَّا
ﱐ
يُؤۡمِنُونَ
ﱑ
٣٣
ﱒ
[33] หรือพวกเขากล่าวว่า เขาได้เสกสรรปั้นแต่งอัลกุรอานขึ้นเอง เปล่าดอก พวกเขาไม่ศรัทธาต่างหาก
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน