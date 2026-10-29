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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 32
At-Tur
32
52:32
ام تامرهم احلامهم بهاذا ام هم قوم طاغون ٣٢
أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَـٰمُهُم بِهَـٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌۭ طَاغُونَ ٣٢
أَمۡ
ﱁ
تَأۡمُرُهُمۡ
ﱂ
أَحۡلَٰمُهُم
ﱃ
بِهَٰذَآۚ
ﱄﱅ
أَمۡ
ﱆ
هُمۡ
ﱇ
قَوۡمٞ
ﱈ
طَاغُونَ
ﱉ
٣٢
ﱊ
[32] หรือว่าสติปัญญาของพวกเขาใช้พวกเขาให้เชื่อเช่นนั้น หรือว่าพวกเขาเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืน
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