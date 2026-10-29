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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: At-Tur อายาห์ 31
At-Tur
31
52:31
قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ٣١
قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣١
قُلۡ
ﳓ
تَرَبَّصُواْ
ﳔ
فَإِنِّي
ﳕ
مَعَكُم
ﳖ
مِّنَ
ﳗ
ٱلۡمُتَرَبِّصِينَ
ﳘ
٣١
ﳙ
[31] จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พวกท่านจงคอยเถิดแท้จริงฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้คอยร่วมกับพวกท่าน
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